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Yanardağın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu

Hawaii’de Kilauea Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:05
Yanardağın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu

Hawaii’de Kilauea Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu.

ABD’nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı’ndan püsküren lavlar nedeniyle 31 ev yok oldu. Yanardağ lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü belirtildi. Bölgede yaşayan bin 700 kişi bölgeden tahliye edilirken, evlerini terk eden binlerce kişi ise geri dönüp dönemeyeceği konusunda endişe yaşıyor.

Yanardağdaki patlamaların küçük depremleri tetiklediği bildirilirken, elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle de bölgeye elektrik verilemediği öğrenildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 1983’ten beri faaliyette.

(İHA)
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