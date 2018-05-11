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Yahudi yerleşimciler Yusuf Makamı’na baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki çok sayıda fanatik Yahudi yerleşimci, Nablus’un doğusundaki Yusuf Makamı’na baskın düzenledi.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:48
Yahudi yerleşimciler Yusuf Makamı’na baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki çok sayıda fanatik Yahudi yerleşimci, Nablus’un doğusundaki Yusuf Makamı’na baskın düzenledi.

İsrail polisi eşliğindeki Yahudi yerleşimciler, otobüslerle Yusuf Makamı’na baskın düzenledi. İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşanırken, yüzlerce Yahudi yerleşimci Yusuf Makamı’nda ayin yaptı. Çıkan çatışmalarda İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Olayda 2 Filistinli gencin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi .

(Hamad Alnajjar/İHA)
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