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WhatsApp yaş sınırını yükseltti

Facebook’a ait mesajlaşma servisi WhatsApp, Avrupa’da kullanıcılarının asgari yaş sınırını 13’ten 16’ya yükseltti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:54
WhatsApp yaş sınırını yükseltti

Facebook’a ait mesajlaşma servisi WhatsApp, Avrupa’da kullanıcılarının asgari yaş sınırını 13’ten 16’ya yükseltti.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yürürlüğe girmeden önce Avrupa’da kullanıcılarının asgari yaş sınırını 13’ten 16’ya yükseltti. WhatsApp, Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan birkaç hafta içinde uygulamaya giriş yaptıklarında, yeni hizmet şartnamesini ve güncellenmiş gizlilik sözleşmesini kabul ederlerken yaşlarını da onaylamalarını isteyecek.

(İHA)
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