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Washington Büyükelçisi Kılıç’tan Afrin yalanına tepki

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD’de “Afrin’de siviller tehlikede” yazılı sahte fotoğraflarla dolaştırılan kamyonlara tepki gösterdi.

13 Mart 2018 Salı 21:55
Washington Büyükelçisi Kılıç’tan Afrin yalanına tepki

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD’de “Afrin’de siviller tehlikede” yazılı sahte fotoğraflarla dolaştırılan kamyonlara tepki gösterdi.

PKK sempatizanlarının başkent Washington ve New York’ta çocuk fotoğraflarının yer aldığı reklam kamyonu, şehrin sokaklarında "Afrin’de siviller tehlikede" yalanıyla dolaşmasının ardından, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, sosyal medya Twitter üzerinden tepki göstererek açıklama yaptı.

Büyükelçi Serdar Kılıç, açıklamasında şunları kaydetti: “YPG/PYD, ABD kamuoyunun desteğini almak için New York ve Washington sokaklarında YPG/PYD kamyonlarında sergilenen fotoğrafların ardındaki gerçeklere bir bakın. YPG/PYD, Esad’ın elindeki çocukların acılarını açık bir şekilde istismar edip kullanabiliyorsa, onların kendi kontrol altındaki alanlardaki davranışlarını hayal edin. Onların kontrolü bölgelerindeki hayalleri.”

(Hasan Çelik /İHA)
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