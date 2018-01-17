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Viorica Dancila Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu

Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:45
Viorica Dancila Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) adayı Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila’yı ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Mihai Tudose’un istifasının ardından ülkenin yeni Başbakanı olarak seçilen 54 yaşındaki Dancila, 7 ay içerisinde Romanya’nın 3. başbakanı oldu. Iohannis, Dancila’nın atanmasının 1 Şubat’a kadar parlamento ve yeni bir hükümet tarafından hızla onaylanmasını talep etti.

Pazartesi günü gerçekleştirilen, Sosyal Demokrat Parti’nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısındaki gizli oylamada 59’a karşı 4 hayır ve 4 çekimser oyla partisinin desteğini alamayan Tudose, toplantı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 18.01.2018 10:40
Anahtar Kelimeler:
Viorica DancilaRomanya BaşbakanıAvrupa
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