Venezüella’dan ABD kararı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezüella’daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson’u ülkeden gönderme kararı aldı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezüella’daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson’u Todd Robinson’u Pazar günü Venezüella’da gerçekleştirilen seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiası ile ülkeden gönderme kararı aldı. Yapılan açıklamada, Venezüella yetkililerin Robinson’un hükümet karşıtı planları olduğuna dair belgelere sahip olduğu belirtildi. Maduro gerçekleştirilen Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezüella Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

(İHA)