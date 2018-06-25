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Vahşet: Kedileri zift kovasına attılar

Rusya’nın Nadhodka şehrinde zift kovasına atılan iki kediden biri tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 20:30
Vahşet: Kedileri zift kovasına attılar

Rusya’nın Nadhodka şehrinde zift kovasına atılan iki kediden biri tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Rusya’nın Nadhodka şehrinde yaşayan bir kişi, evinin çevresinden bazı sesler gelmesi üzerine baktığında iki kedinin ziftli kovanın içine atıldığını ve kovanın ters çevrildiğini görerek polisi aradı. Olay yerine ulaşan polisler ve haberi duyan hayvanseverler hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Kediler kova ile birlikte veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan çalışmada kedinin biri canlı olarak kurtarılırken, diğer kedi öldü. Rusya’da görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra halktan büyük tepkiler geldi. Polis, vahşeti gerçekleştirenleri aramaya başladı. Çevredeki tüm güvenlik kameraları taranıyor.

Diğer taraftan kurtulan ve ‘Kutsika’ adı verilen kedi tedavi altına alındı. Kısmi felç geçiren kedinin tedavisi sonrası hayvanat bahçesine götürüleceği öğrenildi. Rus polisi, yaptığı araştırmalar sonucunda olayın tamamen kasıtlı olduğunu ve suçluların yakalanacağını duyurdu.

(Erhan Altıparmak/İHA)
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