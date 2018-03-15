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Uygurlardan İsveç Parlamentosu önünde Çin protestosu

İsveç Parlamentosu önünde toplanan Uygur Maarif Derneği üyeleri, Çin yönetimi Doğu Türkistan’daki baskı ve zulmü protesto etti.

15 Mart 2018 Perşembe 22:37
Uygurlardan İsveç Parlamentosu önünde Çin protestosu

İsveç Parlamentosu önünde toplanan Uygur Maarif Derneği üyeleri, Çin yönetimi Doğu Türkistan’daki baskı ve zulmü protesto etti.

Uygur Türkü kadınlar, Uygur Maarif Derneği öncülüğünde Başkent Stockholm’deki İsveç parlamentosu önünde “Bir adım bir ses” sloganıyla Çin yönetimini protesto etti. Göstericiler, Doğu Türkistan’daki baskı, zülüm, soykırım ve insanlık dışı cinayetlerini uluslararası gündeme taşımak için toplandıklarını açıkladı.

Uygur Türkçesi ve İsveç dilinde sloganların atıldığı gösteride, Doğu Türkistan’a özgürlük çağrısında bulunan protestocular, "Katil Çin”, “Çin, Doğu Türkistan’dan defol" şeklinde sloganlar attı.

Konuşmacılardan Zülhayat Ötgür, "Bir adım bir ses " adlı gösteriyi İsveç Maarif Derneği katkılarıyla hazırladıklarını belirterek, “Bugün sadece İsveç’te değil 15 ülkede Çin rejimi protesto ediliyor. Avustralya’dan Avrupa’ya kadar Çin karşıtı gösteriler yapılıyor. Çin’de dini faaliyetler baskı altına alınmış, bu nedenle hapse girmiş çıkmış kişiler göç etmeyi tercih ediyor. Sadece dini değil, etnik olarak da Uygur Türk kimliğine bazı baskı politikalar söz konusu. Bundan 3 sene öce 2014 Mart ayında düzenlenen bıçaklı ve palalı saldırılarda 29 kişi ölmüş 130 kişi yaralanmıştı. Çinli yetkililer olaydan Şincan Bölgesi’nde bağımsız bir Doğu Türkistan Devleti kurulmasını isteyenleri sorumlu tutmuştu" dedi.

(Metin Altınışık /İHA)
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