Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ukrayna’daki çatışmalarda 8 polis yaralandı

Ukrayna’da parlamento binasına yürüyen bir grup ile polis arasında yaşanan çatışmalarda 8 polis yaralandı.

27 Şubat 2018 Salı 18:31
Ukrayna’daki çatışmalarda 8 polis yaralandı

Ukrayna’da parlamento binasına yürüyen bir grup ile polis arasında yaşanan çatışmalarda 8 polis yaralandı.

Ukrayna’da parlamento binası Verkhovna Rada’ya yürümek isteyen bir grup radikal ile polis arasında çatışma yaşandı. Kiev Emniyet Müdürü Andrey Krischenko yaşanan çatışmalarda 8 polisin yaralandığını söyledi. Emniyet amiri yaptığı açıklamada, “Çatışmada köprücük kemiği kırılan bir polis hastaneye kaldırıldı. Diğer memurlar ise tıbbı destek alıyorlar” şeklinde konuştu.

Krischenko, parlamento dışında yaşanan çatışmaları ‘iyi hazırlanılmış bir provokasyon’ olarak değerlendirdi ve provokatörlerin zorla içeri girip parlamento başkanı ile konuşmayı talep ettiklerini söyledi. Eylemlere katılan 9 kişiyi yakaladıklarını söyleyen Krischenko, bu kişilerin provokasyonlardan sorumlu olduğunu ifade etti.

Parlamentonun dışındaki durumun normalleştiğini ifade eden Krischenko, “Olaylar duruldu ve her şey kontrolümüz altında, şu an yalnızca sözlü ihtarda bulunuyoruz” dedi. Başlatılan suç soruşturmasında ortaya atılan şiddet içeren eylemlerin yasa uygulamacılarına yönelik olduğu öğrenildi.

Parlamento binası dışında sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda provokatörler polise taş ve molotofkokteyli attı. Ukrayna Parlamentosu üyesi Anton Gerashchenko provokasyonları, Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili’in yeni hareket güçlerinin desteklediğini söyledi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet gibi değil, bizzat cinayet !
Cinayet gibi değil, bizzat cinayet !
Yaşlı kadın metrelerce öteye savruldu
Yaşlı kadın metrelerce öteye savruldu
Arap liderleriyle İran’ı görüştü
Arap liderleriyle İran’ı görüştü
ABD’de şüpheli mektup paniği
ABD’de şüpheli mektup paniği
İsrail’den vergi kararı
İsrail’den vergi kararı
ABD’den Afrin açıklaması
ABD’den Afrin açıklaması
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim