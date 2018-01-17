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Ukrayna Rusya’dan doğalgaz alımına yeniden başlıyor

Ukrayna enerji şirketi "Naftogaz", Rusya’dan doğalgaz alımına yeniden başlıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 23:13
Ukrayna Rusya’dan doğalgaz alımına yeniden başlıyor

Ukrayna’nın enerji şirketi "Naftogaz", Rus enerji şirketi Gazprom’dan bu yıldan itibaren yeniden doğalgaz alımına başlayacak. Stockholm’deki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin kararı çerçevesinde bu yıldan itibaren Rusya’dan asgari düzeyde yılda 4-5 milyar metreküp doğalgaz satın alınması gerektiğini belirten Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev, "Gazprom’un Avrupa fiyatının altında yılda 5 milyar metreküp doğalgaz satmasını olumsuz görmüyoruz. Bunu olumlu bir özellik olarak düşünüyoruz" dedi.

Naftogaz, 2015 yılı sonu itibarıyla Rusya’dan doğalgaz alımını durdurmuştu. Uluslararası Tahkim Mahkemesinin aldığı kararın ardından imzalanan "al veya öde" sözleşmesi gereği Ukrayna, her yıl Rusya’dan doğalgaz alacak. Doğalgaz alımının yakın zamanda başlaması planlanıyor.

Son Güncelleme: 18.01.2018 09:56
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Rusya DoğalgazRusya DoğalgazUkrayna
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