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Uçakta 67 kişi varmış

Bangladeş Havayollarına ait Dakka’dan kalkan yolcu uçağının Nepal’in başkenti Katmandu’da düştüğü bildirildi. Uçakta 67 kişinin bulunduğu belirtildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:24
Uçakta 67 kişi varmış

Bangladeş Havayollarına ait Dakka’dan kalkan yolcu uçağının Nepal’in başkenti Katmandu’da düştüğü bildirildi. Uçakta 67 kişinin bulunduğu belirtildi.

Nepal’in başkenti Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında, US-Bangla Hava yolu şirketine ait bir yolcu uçağının inişi sırasında futbol sahasına düştüğü bildirildi. US-Bangla hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş’in başkenti Dakka’dan kalkan uçakta 67 yolcu bulunduğu belirtildi.

Kazananın nedeni ise henüz bilinmiyor.

(Moshiur Rahman/İHA)
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