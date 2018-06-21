Türkiye ilk F-35’ini teslim aldı

Türkiye, 1999 yılındaki başlangıcından bu yana program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını ABD-Fort Worth’de düzenlenen törenle teslim aldı.

Dünyanın en önemli konsorsiyum projelerinden biri olarak kabul edilen ve Türkiye’nin 1999 yılında Konsept Gösterim (CDP) Evresi’ne, 2002 yılında Sistem Geliştirme ve Gösterim (SDD) Evresi’ne, 2007 yılında ise Üretim, Destek ve Sürekli İyileştirme (PSFD) Evresine katılım sağladığı F-35 Projesi kapsamında, Türkiye ilk F-35 uçağını ABD Teksas - Fort Worth’de yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı.

Törende bir konuşma yapan Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, “99 yılında ilk olarak Türkiye programa dahil olmuştu. 2002 itibariyle sistem geliştirme ve gösteri evresiyle de parçası haline geldi” dedi. Türkiye’nin programa başlangıcından bu yana en güçlü katkıyı sağlamış ve bu ortaklığa önemli miktarda kaynak tahsis etmiş olduğunu belirten Demirel, “Ayrıca, Türk sanayisinin katılımı programın maliyet etkinliğine de önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye, NATO’nun güvenilir ve kararlı bir müttefiki olarak küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam ederken, F-35 ülkemizin toprak bütünlüğünün ve gelecek nesiller için ulusumuzun güvenliğinin korunmasına da yardımcı olacaktır” dedi.

Teslim alınan ilk F-35 uçağı aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5. Nesil Savaş uçağı olma özelliğini de taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yetenekleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, yıllara sari olacak şekilde 100 adet tedarik etmeyi planlıyor. Bu kapsamda hali hazırda 30 adet uçağın siparişi verilmiş durumda.

F-35 Projesi Hava Kuvvetlerimizin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamanın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını topyekün artırmanın yanı sıra Türk Savunma Sanayii firmalarına yeni iş fırsatları yaratıyor ve firmalarımızın F-35 gibi beşinci nesil bir hava platformunun küresel tedarik zincirinde yer almasına imkan tanıyor. Aralarında Alp Havacılık, Ayesaş, Kale Havacılık, Kale Pratt&Whitney ve TUSAŞ’ın yer aldığı Türk sanayi firmaları tarafından üretilen parçalar ilk F-35 uçağından bu yana tüm uçaklarda yer aldığı gibi bugün teslim edilen kendi uçağımızda da bulunuyor.

Bu kapsamda TUSAŞ tarafından uçağın orta gövdesi, orta gövde kompozit ve metalik parçaları, hava alığı ve hava yer harici yük taşıyıcısı ve adaptörü; Alp Havacılık tarafından F135 motorları için Rear Hub, nikel ve titanyum diskler, iniş takımı, fren sistemi ve uçak yapısal parçaları; Ayesaş tarafından panaromik kokpit ekran ve füze kontrol arayüz kartları; Kale Havacılık tarafından uçak gövde ve kanat yapısal parçaları; Kale Pratt & Whitney firması tarafından F135 motorları için çeşitli motor parçaları üretiliyor. Lockheed Martin, Northrop Grumman, GE Aviation, Pratt&Whitney, Marvin Engineering, L3, UTAS gibi dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri için üretilen parçalar zamanında, yüksek kalitede ve maliyet etkinlik gereksinimlerine uygun şekilde teslim ediliyor.

18-0001 kuyruk numarası ile teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilecek. Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmalarına hali hazırda devam ediliyor. İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişini takiben 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

İkinci F-35 uçağı ise yarın teslim edilecek.

(Derya Yetim /İHA)