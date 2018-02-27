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Türk Büyükelçiliği yetkilileri harekete geçti

Türkiye’nin Almanya’daki Berlin Türk Büyükelçiliğine 4 PKK yandaşı tarafından yapılan fiziki saldırıyla ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu.

27 Şubat 2018 Salı 15:15
Türk Büyükelçiliği yetkilileri harekete geçti

Türkiye’nin Almanya’daki Berlin Türk Büyükelçiliğine 4 PKK yandaşı tarafından yapılan fiziki saldırıyla ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu.

Olayla ilgili Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili olarak adli takibinin yapıldığı, Alman Dışişleri nezdinde de girişimlerde bulunulduğu kaydedildi. Saldırıda 4 şahsın ellerinde meşalelerle Büyükelçilik binasının bulunduğu Tiergarten Park içerisinden geldiği belirtildi. Saldırganların ayrıca ellerinde bulunan meşaleleri nöbet tutan Alman polislerin görüş açısını kapatmak amacıyla yola attığı, sonrasında ise Büyükelçiliğin ön cephesine sarı-kırmızı-yeşil renklerde boyalar atarak Tiergarten Parkı istikametine doğru yaya olarak kaçtıkları belirlendi.

Soğukoğlu, "Saldırıda Büyükelçiliğimiz binasına 8 parça boya isabet almıştır, Büyükelçiliğimiz binasını korumakla görevli Alman polisler olayın çok kısa süre içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle şahıslara müdahale edemediklerini söyledi. Saldırıdan yaklaşık 10 dakika sonra polis ekipleri olay yerine geldi. Yolu trafiğe kapatıp, olay yeri incelemesi yaptılar" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)
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