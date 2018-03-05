Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116710
ALTIN
163.139
DOLAR
3.7936
STERLİN
5.2724
EURO
4.7104
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Trump’tan tehdit üstüne tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarında yapacağı yeni düzenlemeler ile Meksika ve Kanada’ya ağır yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 21:21
Trump’tan tehdit üstüne tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarında yapacağı yeni düzenlemeler ile Meksika ve Kanada’ya ağır yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden düzenlenmesiyle çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinde köklü değişikliklere gidileceğini açıkladı. Yapılacak değişikliklerden en çok Meksika ve Kanada’nın etkileneceğini söyleyen Trump, "Çelik ve alüminyum endüstrileri öldü, üzgünüm artık değişim zamanı” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilileri, önümüzdeki iki hafta içerisinde resmi olarak uygulanmaya başlanacak olan yeni vergilerin çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 oranlarında artırılacağını ve bu yaptırımların ülke gözetmeksizin uygulanacağını bildirdi. Yetkililer, ayrıca çelik ve alüminyumda uygulanacak yeni vergilerin ABD endüstrilerini korumak için gerekli olduğunu vurguladı.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden düzenlenmesi için Kanada ve Meksika ile yürütülen müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilememesinin iki ülkenin ABD ile yaptığı tüm ticaret anlaşmalarını da olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin son görüşmesi ise bu hafta Meksika’nın başkenti Meksiko’da gerçekleştirilecek.

(Hasan Çelik /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de okullara ’elektrik’ tatili
ABD’de okullara ’elektrik’ tatili
Yolcu uçağında korku dolu anlar
Yolcu uçağında korku dolu anlar
Pikap motosikleti biçti: 1 ölü
Pikap motosikleti biçti: 1 ölü
Suriyeli Bana Oscar’da sahneye çıktı
Suriyeli Bana Oscar’da sahneye çıktı
Doğu Guta’da 770 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı
Doğu Guta’da 770 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı
Putin ve Macron telefonda görüştü
Putin ve Macron telefonda görüştü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim