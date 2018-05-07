Trump’tan Putin’e tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Putin’i arayarak tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak bir kez daha Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Putin’i arayarak tebrik etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Putin görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Açıklamada, “Trump, Putin’in başkanlığını kutladı. Bu, ülkeler arası ilişkilerin iyileşmesi için umut verici” denildi.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)