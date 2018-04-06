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Trump’tan Çin’in misillemesine karşı yeni hamle

ABD Başkanı Donald Trump, ’haksız misilleme’ gerekçesiyle Çin’e 100 milyar dolarlık ilave gümrük tarifesi uygulanması talimatı verdi.

06 Nisan 2018 Cuma 14:02
Trump’tan Çin’in misillemesine karşı yeni hamle

ABD Başkanı Donald Trump, ’haksız misilleme’ gerekçesiyle Çin’e 100 milyar dolarlık ilave gümrük tarifesi uygulanması talimatı verdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın ABD Ticaret Temsilciliği’ne (USTR) Çin’e 100 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi getirilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Trump, USTR’nin 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301. maddesi kapsamında gerçekleştirdiği kapsamlı inceleme sonucunda, Çin’in sürekli olarak Amerika’nın fikri mülkiyetini adaletsizce ele geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu hükmüne vardığını belirtti. Trump, USTR incelemesinde tanımlanan uygulamaları ve politikaları kaldırmasını sağlamak amacıyla Çin’e 3 Nisan 2018’de yaklaşık 50 milyar dolarlık gümrük tarifesi getirilmesini önerdiğini söyledi. Trump, "Çin hatasını telafi etmek yerine, imalatçılarımıza ve çiftçilerimize zarar vermeyi seçti. Çin’in haksız misillemesi nedeniyle USTR’ye 301. madde kapsamında 100 milyar dolarlık ilave tarifelerin uygun olup olmayacağını değerlendirme ve uygunsa hangi ürünlere vergi uygulanacağını belirleme talimatını verdim" dedi.

Trump, ABD Tarım Bakanlığını Amerikalı çiftçileri korumaya yönelik bir plan hayata geçirmekle görevlendirdiğini bildirirken, ABD’nin serbest, adil ve karşılıklı ticareti destekleyecek, Amerikalıların fikri mülkiyetleri ve teknolojilerinin korunmasını sağlayacak görüşmelere hazır olduğunu kaydetti. Trump, adaletsiz ticaret uygulamalarının Amerika’nın çıkarlarını baltalamasına asla izin vermeyeceğini ifade etti.

Trump yönetimi, geçtiğimiz ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşını başlatmıştı. Çin ise birkaç gün önce Washington’ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilere cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını almıştı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin’in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamıştı. Pekin yönetiminin, ABD’nin sadece Çin’i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirmişti.

(İHA)
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