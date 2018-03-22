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Trump’tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık vergi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek olan kararnameyi imzaladı.

22 Mart 2018 Perşembe 21:27
Trump’tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık vergi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek olan kararnameyi imzaladı.

Çin mallarına rekor gümrük vergisi getirme kararı alan Trump, Pekin’in Amerikan teknolojisini çaldığını ve Amerikan şirketlerini Çin’de yatırım yapmaları karşılığı teknolojik birikimlerini teslime zorladığını belirtti. Çin’i ’fikri mülkiyet hırsızlığıyla’ suçlayan Trump, gümrük vergilerini ’bunun bedelini geri ödetmek’ diye nitelendirdi.

’’Bu bizi daha güçlü, daha zengin bir ulus yapacak’’ diyen Trump, daha gelecek pek çok gümrük vergisinden ilkine imza attığını söyledi. Beyaz Saray, Trump’ın, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’ne, ek gümrük vergisi getirilecek Çin mallarının listesini iki hafta içersinde açıklaması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, daha önce ek vergiye tabi olacak Çin’den 48 milyar dolar değerinde bin 300 ürün belirlemişti.

Öte yandan ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, daha önce ek vergiye tabi olacak Çin’den 48 milyar dolar değerinde bin 300 ürün belirlemişti. Trump’ın, ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin’e de Çin mallarına getirilecek kısıtlamalarla ilgili liste açıklaması talimatı verdiği belirtildi.

(Hasan Çelik /İHA)
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