Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 29°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
97206
ALTIN
191.189
DOLAR
4.5800
STERLİN
6.1599
EURO
5.4157
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Trump’tan Beyaz Saray’da iftar yemeği

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da iftar yemeği organizasyonunda Müslümanları ağırlayacak.

06 Haziran 2018 Çarşamba 20:29
Trump’tan Beyaz Saray’da iftar yemeği

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da iftar yemeği organizasyonunda Müslümanları ağırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump bu akşam Beyaz Saray’da Müslümanlara iftar yemeği verecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yemek organizasyonuna yaklaşık 40 kişinin katılacağını söyledi. 2017’de başkanlık görevine gelen Trump, eski başkanlar tarafından Beyaz Saray’da düzenlenen iftar yemeği geleneğini bozmuş geçtiğimiz yıl iftar vermemişti.

MÜSLÜMAN GRUPLARDAN KATILMAMA KARARI

ABD’deki bazı Müslüman kuruluşlar Kudüs kararı ve Müslüman karşıtı girişimleriyle tepki çeken Trump’ın iftar yemeği organizasyonuna katılmayacak. Daha önceki yönetimlerdeki etkinliğe katılan Washington’daki önde gelen Müslüman gruplar, Trump’ın İslam’ı hedef almayı sürdürdüğünü bu nedenle iftar yemeğine katılmayacaklarını açıkladı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağdat’ta patlama: 10 ölü
Bağdat’ta patlama: 10 ölü
İspanya Başbakanı, Kral 6. Felipe’ye yeni hükümeti sundu
İspanya Başbakanı, Kral 6. Felipe’ye yeni hükümeti sundu
Irak’ta oylar elle sayılacak
Irak’ta oylar elle sayılacak
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Özil ve Gündoğan için çağrı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Özil ve Gündoğan için çağrı
AB’den ABD’ye ticari misilleme
AB’den ABD’ye ticari misilleme
Nikaragua eylemlerinde 121 kişi öldü
Nikaragua eylemlerinde 121 kişi öldü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim