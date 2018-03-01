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Trump’tan ABD Kongresi’ne: Silah lobisinden korkmayın

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi üyelerine silah lobisinden korkmamalarını söyledi.

01 Mart 2018 Perşembe 10:29
Trump’tan ABD Kongresi’ne: Silah lobisinden korkmayın

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi üyelerine silah lobisinden korkmamalarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile bir araya geldi. Florida’da on gün önce bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından toplumun bireysel silahlanmaya karşı çıkan görüşlerinin konuşulduğu toplantıda, bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması için partiler üstü bir çalışmanın ana hatları konuşuldu.

Trump daha önce de duyurduğu silah alma yaşının 18’den 21’e yükseltilmesini ve silah alacaklar için yapılan geçmiş taramasının daha detaylı olması ve bunun yasallaşması için kongrenin yasa çıkartmasını istiyor. Trump ayrıca, yarı otomatik AR-15 gibi “modern av” silahlarının daha hızlı ateşleme yapmasını sağlayan kundakların da yasaklanması talebinde bulundu. Trump bu isteklerini daha önce sosyal medya ve televizyonlarda da açıklamıştı.

Ülkede bulunan en büyük silah lobisi olan ve çoğu zaman beyaz ırkçılık hareketi ile anılan National Rifle Association/ Ulusal Tüfek Birliği (NRA) ise bu yasaklara karşı çıkıyor.

Trump aynı zamanda politikacıların silah lobisinden korkmamaları gerektiğini söyledi ve geçtiğimiz Pazar günü NRA yetkilileri ile yaptığı toplantıda bu durumun artık bitmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Birçok politikacının seçim kampanyasını destekleyen NRA konunun yasallaşmaması için lobi faaliyetlerinde bulunuyor. 14 Şubat’ta Florida’da gerçekleşen silahlı saldırı sonrasında aralarında ABD’nin en büyük hava yolcu taşıma firmaları olan United Airlines ve Delta’nın, güvenlik yazılım devi Symantec’in, araba kiralama firmaları AVIS ve Budget’ın da bulunduğu firmalar NRA ile artık çalışmayacaklarını ve üyelerine özel indirim sunmayacaklarını duyurmuşlardı. Duyurulara bazı diplomatlardan firmaların bazı vergi avantajlarını iptal edecekleri uyarısı gelmişti.

Trump’ın taleplerine karşın her iki partinin de desteklediği bir yasanın çıkmasının zaman alacağı öngörülüyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)
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