Trump’ın İran kararı İsrail’i sevindirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in ABD Başkanı Trump’ın İran ile yapmış olduğu nükleer anlaşmadan çekilme kararını desteklediğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararını desteklediklerini açıkladı. Netenyahu basına yaptığı açıklamada “İsrail, Başkan Trump’ın İran terörist rejimi konusunda verdiği tarihi kararını destekliyor” ifadelerini kullandı.

(Hamad Alnajjar /İHA)