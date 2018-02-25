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Trump’a kızdı, ABD ziyaretini iptal etti

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

25 Şubat 2018 Pazar 10:48
Trump’a kızdı, ABD ziyaretini iptal etti

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

ABD-Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’nun, Trump ile görüşmek üzere Washington’a yapacağı resmi ziyaretini sonlandırdığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika Başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinin gergin geçmesinin ardından Başkan Enrique Pena Nieto’nun, Mart ayının başlarında ABD’ye yapacağı resmi ziyaretinin bir fayda getirmeyeceği ve gerginliğin devam etmesinin olanaklar dahilinde olması nedeniyle iptal ettiği duyuruldu. Meksika Devlet Başkanı Nieto’nun Beyaz Saray’a yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray yetkilisi, 20 Şubat’ta Trump ve Nieto arasında gerçekleşen ve çok gergin geçen telefon görüşmesinin ardından ziyaretin askıya alındığını doğruladı.

Nieto ve Trump arasında geçen telefon görüşmesi sırasında Trump’ın Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı inşaatının maliyetini karşılamayacağını ve duvar inşaatının maliyeti olan 25 milyar doları Nieto’nun ödemesini istediği ifade edildi.

(Hasan Çelik/İHA)
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