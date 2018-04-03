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Trump, Meksika sınırına asker yerleştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, duvar inşa edilene kadar ABD-Meksika sınırını korumak için sınıra asker yerleştireceğini açıkladı.

03 Nisan 2018 Salı 22:06
Trump, Meksika sınırına asker yerleştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, duvar inşa edilene kadar ABD-Meksika sınırını korumak için sınıra asker yerleştireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Meksika sınır boyunca uzanacak olan duvar inşa edilene kadar ABD-Meksika sınırını güvenceye almak için bölgeye asker yerleştirileceğini açıkladı. Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis ile bu konu hakkında konuştuğunu belirterek, “Duvar inşaatıyla beklenilen güvenlik elde edilene kadar askeri gücü kullanarak bir şeyler yapacağız" dedi.

ABD-Meksika sınırının çok güvensiz olduğu söyleyen Trump, göçmenlik yasalarının da yetersiz olduğunu bir kez daha dile getirdi. Trump geçtiğimiz ay Meksika sınırına inşa edilecek duvar için gerekli olan parayı Kongreden geçirmişti.

(Hasan Çelik /İHA)
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