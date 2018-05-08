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Trump, İran kararını açıkladı

ABD Başkanı Doland Trump, merakla beklenen İran kararını açıkladı. Amerika’nın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklayan Trump, 2015’te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını söyledi.

08 Mayıs 2018 Salı 21:47

ABD Başkanı Doland Trump, merakla beklenen İran kararını açıkladı. Amerika’nın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklayan Trump, 2015’te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını söyledi.

Nükleer anlaşmanın İran’ın bölgedeki amaçlarını engellemediğini ifade eden Trump, bu anlaşmanın utanç verici, tek taraflı, korkunç bir anlaşma olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmaya izin verirsem Ortadoğu’da silahlanma yaşanacak" dedi.

Trump, İran’ın nükleer silah yaptığını ve ellerinde kanıtlar olduğunu da öne sürdü. İran’ın terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Trump, anlaşmanın İran’ın uranyumu zenginleştirmesini sağladığını belirtti. Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin anlaşmadan ayrıldıktan sonra ilgili ülkelerle "İran nükleer tehdidine" karşı yeni bir anlaşma için çalışabileceğini de sözlerine ekledi.

(İHA)
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