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Trump, İran'da değişim zamanının geldiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da artık değişim zamanının geldiğini söyledi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:57
Trump, İran'da değişim zamanının geldiğini söyledi

İran’da Meşhed kentinde perşembe başlayan protestolar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum’un ardından başkent Tahran’da sürüyor. Ülke genelinde protestolarda ölü sayısı 12’ye yükselirken, Güvenlik güçlerinin, polis merkezi ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan “silahlı” protestocuları püskürttüğü kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan da açıklama geldi. Başkan Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İran, Obama yönetimi ile yaptığı korkunç anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Harika İran halkı, yıllardır baskı altında. Gıdaya ve özgürlüğe açlar. İnan haklarıyla birlikte İran’ın zenginliği yağmalanıyor. Değişim zamanı” dedi.

Son Güncelleme: 01.01.2018 21:49
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump IranİranABD
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