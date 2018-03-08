ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkında, Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacağını açıkladı.(İHA)
Trump gümrük vergisi kararını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkında, Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacağını açıkladı.
08 Mart 2018 Perşembe 23:54