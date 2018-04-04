Çin’de korkunç bir kaza gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkarak aşağıya uçtu. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, sokak lambası da devrildi. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, traktörün paramparça olduğu feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.(İHA)
Traktör aşağı uçtu: Feci kaza kamerada
Çin’de korkunç bir kaza gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkarak aşağıya uçtu. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, sokak lambası da devrildi. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, traktörün paramparça olduğu feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
04 Nisan 2018 Çarşamba 21:01