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“Terör örgütlerine karşı İspanya ve Türkiye çetin mücadele verdi”

Başbakan Binali Yıldırım, “Terör örgütlerine karşı İspanya ve Türkiye çetin mücadele verdi” dedi.

24 Nisan 2018 Salı 19:54
“Terör örgütlerine karşı İspanya ve Türkiye çetin mücadele verdi”

Başbakan Binali Yıldırım, “Terör örgütlerine karşı İspanya ve Türkiye çetin mücadele verdi” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İspanya’da, İspanyol mevkidaşı Mariano Rajoy ile beraber basın toplantısı düzenledi. Yapılan toplantıda, Türkiye-İspanya Hükümetler Arası Zirve’yi gerçekleştirmek için Madrid’de bulunduğunu ifade eden Yıldırım, Rajoy ile iki ülkenin ekonomi, ticari, karşılıklı yatırımların arttırılması, terörle mücadele ve ülkelerin Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı yasadışı göçle ilgili konuları değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye ve İspanya’nın her alanda olan iş birliklerini artırması gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, iki ülkenin terörle mücadele konusunda da benzer süreçlerden geçtiğini söyledi. “Yıllardan beridir ayrılıkçı terör örgütlerine karşı hem İspanya hem Türkiye çetin mücadele veriyor” diyen Yıldırım, terörle mücadele konusundaki işbirliklerinin önemini vurguladı.

“BU DARBENİN SORUMLUSU FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR”

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığı darbe girişimine değinen Başbakan Yıldırım, “Bu darbenin sorumlusu FETÖ terör örgütüdür. Bu terör örgütünün darbe kalkışmasına yönelik İspanya’nın ülkemize, demokrasimize verdiği desteği unutmuyoruz” ifadelerini kullandı. FETÖ’nün İspanya’daki yapılanması hakkında, mevkidaşını bilgilendirdiğini söyleyen Yıldırım, İspanya’nın Türkiye’nin FETÖ’ye karşı yürüttüğü mücadeleye olan desteklerinin artırılması gerektiğini belirtti. İspanya’da süre gelen Katalonya krizine de değinen Yıldırım, “Katalonya konusunda Türkiye’nin görüşü çok açık ve nettir. Anayasal düzen ve toprak bütünlüğü esastır. İspanya kendi toprak bütünlüğü içerisinde bu meselesini halledecektir” şeklinde konuştu.

“Suriye’de 7 yıldır devam eden iç savaş büyük bir insanlık sorunudur”

Suriye’deki yaşanan savaşı da İspanyol mevkidaşı ile değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, “Suriye’de 7 yıldır devam eden iç savaş, oluşan mağduriyetler göçler, masum sivil insanların ölmesi, yok olması büyük bir insanlık sorunudur” dedi. Türkiye’nin Suriye meselesini çözüme ulaştırmak için yürüttüğü diplomatik süreçlere değinen Yıldırım, “Bu konuda Türkiye, bir yandan koalisyon güçleri, ABD, Birleşmiş Milletler kanalı ile çözüm ararken, diğer yandan da Suriye, İran, Türkiye inisiyatifiyle Astana sürecini devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin gösterdiği çabaların bölgede meyvesini vermeye başladığını söyleyen Yıldırım, “Ümit ediyoruz ki, geldiğimi bu nokta Suriye’nin toprak bütünlüğü korunarak, savaşa karışmamış eline silah almamış, bütün etnik grupların içinde dahil olacağı kalıcı bir çözüme ulaşmış olur” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bölgede verdiği mücadelenin Avrupa’yı da terör ve göçten koruduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “Türkiye bu mücadeleyi vermezse, Avrupa göç istilasına uğrar, terör faaliyetleri burada çok daha yoğun bir şekilde bura da görülebilir” dedi. Türkiye’nin NATO üyesi bir ülke olarak, güney sınırında yürüttüğü çalışmalarında aynı zamanda NATO sınırlarını da koruduğu hatırlatan Yıldırım, “İspanya özelikle sağladığı hava savunma sistemi ile bu konuda güvenliğimize önemli bir katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

(İHA)
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