Çin’in artan askeri tatbikatları nedeniyle Tayvan ve Çin arasındaki gerginlik arttı. Çin son aylarda, kendini idare eden Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ABD’nin bağımsızlığını tanıdığı Tayvan’ın tepkisine neden oldu. Çin ise yaptığı açıklamalarda, tatbikatlarının rutin olduğunu bir amaç taşımadığını ancak Tayvan adasının bağımsızlık girişimlerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Çin’in askeri tatbikatlarına ilişkin Tayvan televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tsai Çin’in Tayvan’a saldırıp saldırmayacağına ilişkin, “Kimse bu olasılığı yok sayamaz. Onların politikacılarının makul politikacılar olup olmadığını görmemiz gerecek” dedi.

SAVAŞ SEÇENEĞİ DİKKATLİ DÜŞÜNÜLMELİ

"Bölgesel bir perspektiften Tayvan-Çin ilişkisi değerlendirildiğinde, mantıklı bir politikacı, savaş başlatmanın bir seçenek olup olmadığını çok dikkatli bir şekilde düşünmeli” ifadelerini kullan Tsai, “Hükümetimiz Çin’in direnci ve baskısı ile karşı karşıya kaldığında, buna karşı koymak için yöntem bulacağız. Bu çok önemli” diye konuştu.

Tsai, “Tayvan çevresinde dolaşan yada askeri faaliyetler yürüten Çin nedeniyle, ordumuz her eylemi ve hareketi gözlem altında dikkatle takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Tayvan, 1949 yılında bir iç savaşla Çin’den ayrılmıştı. Ancak Tayvan’ı topraklarının bir parçası olarak görmeye devam eden Çin, bu birleşmenin gerekirse askeri güç kullanılarak gerçekleştirileceğini savunuyor. Şu anda Tayvan’ı sadece 23 ülke tanıyor.