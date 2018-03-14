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Tam 7 yıl oldu: Binlerce kişi can verdi, açlık sefalet hiç bitmedi

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, insanların açlık, sefalet, yokluk ve vatan hasreti çektiği, kentlerin harabeye dönüştüğü Suriye Savaşı 7. yılını geride bıraktı.

14 Mart 2018 Çarşamba 18:44
Tam 7 yıl oldu: Binlerce kişi can verdi, açlık sefalet hiç bitmedi

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, insanların açlık, sefalet, yokluk ve vatan hasreti çektiği, kentlerin harabeye dönüştüğü Suriye Savaşı 7. yılını geride bıraktı.

Suriye’de halk ayaklanmalarıyla başlayan ve kısa sürede dünyanın gündemi haline gelen iç savaş 7. yılını geride bıraktı. Ülkenin ekonomi merkezi olan kentlerinin harabeye döndüğü, milyonlarca Suriyeli ailenin Türkiye’ye sığınmasına neden olan iç savaşa dönüşen halk ayaklanmasını 15 Mart 2011 yılında Dera kentine bir grup öğrencinin okul duvarına “Ey doktor (Beşar Esad) sıra sende” yazması ateşledi. Esad rejiminin, öğrencilerin bu hareketiyle ülke genelinde başlayan eylemleri bastırmaya çalışması sonucunda iş savaşa dönüştü. Kimyasal silahların kullanıldığı, halkın yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığı, güvenlik sorununun en üst düzeyde ortaya çıktığı Suriye’de milyonlarca kişi de hayatını kaybetti. Ülkelerinde yaşanan güvenlik sorunu ile yaşadıkları evleri terk etmek zorunda kalan aileler, 47 ülkeye sığındı. Suriye’de ev sahibi olan halk, bu kez dillerini bilmedikleri ülkelerde mülteci konumuna düştü. En fazla Suriyeli sığınmacılara kapısını açan ülke Türkiye olurken 7 milyon Suriyeli dünyanın farklı noktalarında yaşam mücadelesi veriyor.

Dünyanın en uzun süreli iç savaşını yaşayan Suriye’de, Rusya’nın Akdeniz’de varlığını sürdürmek istemesi, Türkiye’nin terör tehdidinden kurtulma çabası, ABD’nin gücünü kanıtlama mücadelesi nedeniyle 5 ülke iç savaşa doğrudan katılırken, 82 farklı milletten binlerce yabancı savaşçı da savaştı. Savaşın başladığı günden bugüne 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede, binlerce kişi de kimyasal saldırılara maruz kaldı. Her gün aralarında küçük çocukların da bulunduğu onlarca insan kimyasal silah, misket bombası, Napalm bombasının kullanıldığı saldırılarda can verdi.

Türkiye, terör örgütü DEAŞ’ın neredeyse elini kolunu sallayarak hareket ettiği Suriye’nin El Bab bölgesine 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Operasyonu başlattı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak’ta Afrin ve çevresindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

(YM-DK-Y)
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