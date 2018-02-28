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Suudi Veliaht Prensi’nden, reformlara "şok tedavi" benzetmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, başlattığı değişimleri “şok tedavi” olarak tanımladı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:03
Suudi Veliaht Prensi’nden, reformlara "şok tedavi" benzetmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, başlattığı değişimleri “şok tedavi” olarak tanımladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın kültürel ve siyasi hayatını modernize etmek için yaptığı yeni reform dalgasını “şok tedavi” olarak nitelendirerek ülkenin gelişiminin bir parçası olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkenin “ılımlı İslam’a döndüğünü” belirterek, “aşırıcılığı” yakında yok edeceklerini söyleyen açıklamalarda bulunmuştu. Kabinede yaşanan değişimlerle, geçtiğimiz günlerde İçişleri, Çalışma ve Sosyal Kalkınma ve Dışişleri Bakan Yardımcıları görevden alınmış, Çalışma Bakanlığına Dr. Tamader Al-Rammah atanmıştı. Böylece Suudi Arabistan’da ilk kadın bakan göreve getirilmişti. Suudi prens, yerel ve bölgesel politikaların eleştirilmesini reddederken, değişikliklerin Suudi Arabistan’ın gelişimi ve diğer ülkelere karşı tutumu için şart olduğunu belirtti. Veliaht Prens, ülkede geçtiğimiz Kasım ayından beri yolsuzluk operasyonlarının sürdüğünü ve yolsuzluğu kansere benzettiğini açıklayarak, “Bu kararlı bir eylem gerektiriyor. Tüm organlarında kanserli bir vücut var, yolsuzluk kanseri. Bu yüzden onu derinden sarsmak için kemoterapiyi kullanmalısın” dedi.

(RAED MAH’D KHALİL SUBAİH/İHA)
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