Suudi Arabistan-BAE sınırında korkutan yangın

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki El Batha sınırında yangın çıktı. Korkutan yangın Suudi ve BAE ekiplerinin uzun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki El Batha sınırındaki, kontrol noktasında yangın çıktı. Dün yaşanan olaya Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin müdahale ettiği öğrenildi. Korkutan yangında yolcu ve araç giriş çıkışlarının yanı sıra ticari trafiğin de etkilenmediği bildirildi. On su tankıyla müdahale edilen yangın uzun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

(Muhammed Rabah /İHA)