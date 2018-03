Suriyeli Bana Oscar’da sahneye çıktı

Suriye’deki iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte ülkesinden kaçan 8 yaşındaki Bana Alabed, Oscar Ödülleri töreninde sahneye çıktı.

Suriye’deki iç savaştan ailesiyle birlikte kaçan 8 yaşındaki Bana Alabed, Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 2018 Oscar Ödülleri töreninde sahneye çıktı. Aktivistlerle birlikte "Stand Up For Something" adlı şarkıyı seslendiren Alabed, Twitter hesabından törene ilişkin, "Sevgili Oscarlar bu gece Suriye’de ölen çocuklar için ayağa kalkmalıyız. Bir çocuk ister Amerika’da, ister Suriye’de olsun sonuçta çocuktur" mesajını paylaştı. Ailesiyle birlikte Suriye’nin Halep kentinden kaçıp Türkiye’ye gelen Alabed, Twitter sayfasından Halep’teki korku dolu anlarını paylamıştı.

(İHA)