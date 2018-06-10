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Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi.

10 Haziran 2018 Pazar 23:05
Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Şangay kendinde gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Suriye’de terörle mücadeleye destek veren ülkeleri listeledi. Putin’nin Rusya, İran Türkiye ve Kazakistan’ın bölgede terörle mücadele konusunda emek verdiğini ifade etti. Putin Beşar Esad’ında Ocak ayında Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Kongresi’nin tüm konvansiyonlarına uyduğunu söyledi. Putin, aynı zamanda Esad’ın Suriye’de yeni bir anayasa hazırlanması için komiteye bir teklif gönderdiğini de bildirdi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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