Stoltenberg Erdoğan’ı kutladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik edeceğini açıkladı.

Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Irak ve Suriye sınırında olması ve Rusya’ya yakınlığından dolayı önemli bir stratejik konuma sahip olan Türkiye’nin NATO’nun önemli bir müttefik olduğunun altını çizen Stoltenberg, Türkiye’nin aynı zamanda Orta Doğu’da terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelede kilit bir rol oynadığını ifade etti.

Stoltenberg, "Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutlayacağım. Ayrıca Türk halkını da seçimlere yüksek katılım sağladığı için tebrik ediyorum" dedi.

(İHA)