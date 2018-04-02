Somali’de inşaat çöktü: 3 ölü, 3 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşaat halindeki bir bina çöktü. Mekke-Elmukareme Caddesi’nde meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kaldığı tahmin edilen bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, binanın zemin katının sağlam yapılmamasından dolayı çöktüğünü belirttiler.

(Abdiwali Ali Ibrahim /İHA)