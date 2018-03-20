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Sınırı koşarak geçen Türk’e hapis ve para cezası

Sınırı koşarak Yunanistan’a geçen alkollü olduğu belirtilen bir Türk vatandaşı, 4 ay hapis ve bin 500 Euro para cezasına çarptırıldı.

20 Mart 2018 Salı 21:40
Sınırı koşarak geçen Türk’e hapis ve para cezası

Sınırı koşarak Yunanistan’a geçen alkollü olduğu belirtilen bir Türk vatandaşı, 4 ay hapis ve bin 500 Euro para cezasına çarptırıldı.

Meriç Nehri’nde bir Türk vatandaşı aşırı alkollü şekilde koşarak Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’ın Kastanies bölgesine geçti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 40 yaşındaki Türk vatandaşı Yunan polisi tarafından yakalandı.

Yunan polisleri yaklaşık 6 saat boyunda kendisinin “Adanalı’’ olduğunu iddia eden Türk’ün ayılmasını bekledi ve daha sonra Orestiada mahkemesine sevk etti.

Mahkemede kendisinin İsveç’e geçmek istediğini iddia eden şahıs, sınırı koşarak geçmeden önce alkol kullandığını kabul etti. Yasa dışı giriş suçlaması ile tecilli olarak 4 ay hapis ve bin 500 Euro para cezasına çarptırıldı.

(Manol Kostidis /İHA)
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