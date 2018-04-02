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Seyahat rekoru kırdı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 1949 yılından bu yana Almanya’da görev yapan tüm başbakanların yaptığı yurt dışı gezilerinden daha fazla geziye çıkarak rekor kırdı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:54
Seyahat rekoru kırdı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 1949 yılından bu yana Almanya’da görev yapan tüm başbakanların yaptığı yurt dışı gezilerinden daha fazla geziye çıkarak rekor kırdı.

Almanya başbakanları 69 yılda toplam 830 dış gezide bulunurken, Merkel, 12 yıllık başbakanlık döneminde 79 ülkeye 419 yurt dışı gezisi gerçekleştirdi. İkinci sırada başbakanlardan 7 yılda 131 yurt dışı gezi yapan Gerhard Schröder bulunurken, üçüncü sırada 16 yıllık başbakanlık görevi süresince 102 yurt dışı gezisi gerçekleştiren Helmut Kohl yer alıyor.

Almanya başbakanları en çok komşuları Fransa’yı ziyaret ediyor. 69 yıllık Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde 105 kez Fransa ziyaret edilirken, bu ziyaretlerin 54’ünü Merkel yaptı. En çok ziyaret edilen ikinci ülke Belçika oldu. Belçika’ya yapılan 94 ziyaretin 84’ünü Merkel gerçekleştirdi. Üçüncü sırada en çok ziyaret edilen ülke ABD olurken, toplam 63 ziyaret sayısından 18’ini Merkel yaptı. Dördüncü sırada 35 ziyaretle İngiltere bulunurken, Merkel İngiltere’ye 16 kez gitti. Beşinci sırada ise 34 ziyaretle İtalya yer alırken, Merkel İtalya’ya 20 kez başbakan olarak ziyarette bulundu. Merkel, 12 yıllık başbakanlık süresi içerisinde 10 kez de Türkiye’yi ziyaret etti.

(Mehmet Koca/İHA)
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