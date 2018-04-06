Seul’de Güney Kore eski devlet başkanına destek protestosu

Güney Kore’nin eski devlet başkanı Park Geun-hye destekçileri, Seul kentinde merkez bölge mahkemesi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Güney Kore’nin eski devlet başkanı Park Geun-hye, iktidarı ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğu için 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararını protesto eden Park Geun-hye destekçileri mahkeme binası önünde toplandı. Park, rüşvet almak, insanları tehdit etmek dahil birçok suçtan dolayı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Protestocular “Rejimin değişeceğini umuyoruz”, “Hukukun egemenliği öldü” yazılı dövizler taşıdı.

(İHA)