Serdar Denktaş’tan Afrin açıklaması

Denktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Amerika’nın, Rusya’nın, İngiliz’in Alman’ın Suriye’ye sınırı bile yokken Ortadoğu’da cirit atmasına laf etmeyenlerin ‘barışseverliği’ nedense her seferinde sadece Türk askerine karşı ortaya çıkıyor. 1974 yılında aynı Türk Ordusu, toplumsal varlığımıza yönelik Rum Saldırısına karşı ’barışsever’ olup müdahale etmese bugün belki de kendi soyadımızı kendi dilimizde yazamayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı Güneydoğu’da oynanan oyunu herkes bilmektedir. Allah Türk Askerinin yar ve yardımcısı olsun” denildi.