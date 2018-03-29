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Sarkozy’ye yolsuzluk davası

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında yürüttüğü seçim kampanyaları için Libya devrik lideri Kaddafi’den usulsüz para yardımı aldığı iddialarıyla yargılanacak.

29 Mart 2018 Perşembe 18:38
Sarkozy’ye yolsuzluk davası

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında yürüttüğü seçim kampanyaları için Libya devrik lideri Kaddafi’den usulsüz para yardımı aldığı iddialarıyla yargılanacak.

Sarkozy’nin, 2007 yılında yürüttüğü seçim kampanyaları kullanılmak üzere Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’den usulsüz bir yolla finansal yardım aldığı gerekçesi ile yargılanacağı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Sarkozy’nin Kaddafi’den 5 milyon Euro üzerinde bir mali kaynak sağladığı iddia edilmişti. Sarkozy ise kendisine yönlendirilen bütün iddiaları reddedip, yaşananları ‘Kaddafi çetesinin yalanları’ olarak değerlendirmişti.

(İHA)
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