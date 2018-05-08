Sarhoş sürücü otomobiliyle lobiye daldı

Çin’de sarhoş sürücü, otomobiliyle bir otelin lobisine daldı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda, lobideki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüyse polis ekiplerince gözaltına alındı.(İHA)
Çin’de sarhoş sürücü, otomobiliyle bir otelin lobisine daldı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Çin’de sarhoş sürücü, otomobiliyle bir otelin lobisine daldı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda, lobideki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüyse polis ekiplerince gözaltına alındı.(İHA)