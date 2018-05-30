Rusya’dan Ukrayna’ya "propaganda" suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus gazeteci Arkady Babçenko’nun hikayesini Ukrayna’nın “propaganda” için kullandığı söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus gazeteci Arkady Babçenko’nun hayatta olduğunun ortaya çıkmasının güzel bir haber olduğu belirtilerek, Rus gazetecinin hikayesinin Ukrayna tarafından "propaganda" olarak kullanıldığı ifade edildi.

SUİKAST İDDİASI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de öldürüldüğü iddia Arkadiy Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak ile bugün basın toplantısı düzenledi. Gritsak, Rus özel servisleri Babçenko’nun öldürülmesi emrini verdiğini bu suikast girişimini önlemek için özel bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus vatandaşı gazeteci Arkadiy Babçenko’nun Kiev’deki evinde sırtından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.