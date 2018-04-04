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Rusya’dan Belçika’ya rest

Rusya, Skripal davası yüzünden Belçika’nın Rus diplomatını sınır dışı etmesi üzerine Belçikalı diplomatı sınır dışı etti.

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:45
Rusya’dan Belçika’ya rest

Rusya, Skripal davası yüzünden Belçika’nın Rus diplomatını sınır dışı etmesi üzerine Belçikalı diplomatı sınır dışı etti.

Rusya, Eski Rus ajan Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesiyle alakalı olarak Belçika’nın 1 Rus diplomatını sınır dışı etmesine karşılık olarak olarak bir Belçikalı diplomatı sınır dışı etti. Belçikalı diplomata ülkeyi terk etmesi için 14 gün süre verildiği bildirildi.

İngiltere’de yaşayan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, İngiltere ve Rusya arasında bir diplomatik krize neden oldu. İngiltere’nin bir dizi Rus diplomatını sınır dışı edeceğini açıklamasından sonra 26 Mart’ta ABD’den yapılan açıklamada, 60 Rus diplomatı sınır dışı edileceği bildirilmişti. ABD’yi takip eden bir dizi AB üye ülkesi, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç dahil olmak üzere 25’in üzerinde ülke, Moskova’nın eski Rus ajanı Skripal ve Kızı Yulia’nın İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesine katkısı olduğu gerekçesiyle İngiltere ile dayanışma içinde 150’den fazla Rus diplomatı dışı etmişti.

(İHA)
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