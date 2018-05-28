Rusya’da kene krizi

Rusya’da son 2 ay içerisinde 130 bin kişiyi kene ısırdığı bildirildi.

Rusya’nın çeşitli bölgelerinde son 2 ayda 36 bini çocuk toplam 130 bin kişiyi kene ısırdı. Hastanelere kene şikâyetleri ile gelenler tedavi altına alınırken, Rusya Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili gerekli önleri almaya devam ediyor. Kene vakalarına Rusya’nın Sverdlovsk, Kemerovsk, Volga, Irkutsk ve St. Petersburg bölgelerinde rastlandığı aktarılırken, ülkede başgösteren kene krizinin sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

(Şehriyar İmanbeyli /iha)