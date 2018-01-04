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Rusya’da depoda çıkan yangında 10 kişi öldü

Rusya’nın Novosibirski şehrinde bir depoda çıkan yangın sonucunda aralarında Çin ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:01
Rusya’da depoda çıkan yangında 10 kişi öldü

Rusya’nın Novosibirski şehrinde bir depoda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında Çin ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu hayatını kaybedenlerin depoda çalışanlar olduğu bildirildi. Yükselen dumanlar 2 bin metrekarelik bir alanı kapladı.

Rusya Federasyonu Novosibirsk bölgesindeki Acil Durumlar Bakanlıklarının açıklamasına göre, yangın ayakkabı ithal eden bir depoda başladı. Depolarda ayakkabı üretimi için hazır bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:44
Anahtar Kelimeler:
RusyaYangın
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