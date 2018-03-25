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Rusya’da AVM yangını: 5 ölü, 30 yaralı

Rusya’nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

25 Mart 2018 Pazar 22:25
Rusya’da AVM yangını: 5 ölü, 30 yaralı

Rusya’nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4’ü çocuk 1’i kadın 5 kişi hayatını kaybetti. Yangında 30 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Rusya basınına, yangında 35 kişinin kaybolduğuna dair haberler yansıdı.

Rusya Araştırma Komitesi Bölgesel Temsilcisi Svetlana Petrenko, kayıp haberinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla araştırmaların sürdüğünü duyurdu.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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