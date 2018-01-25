Rusya ve ABD dışişleri bakanları Suriye ve Kuzey Kore’yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki dışişleri bakanının, Suriye’deki operasyonların seyrini, Soçi’deki Suriye ulusal diyaloğu kongresi için hazırlıkları ve Kore yarımadasında yaşanan gerginliğin tırmanışına yönelik konuları görüştüğü açıklandı. Lavrov’un Kuzey Kore’deki gerginliğin artması üzerine meslektaşını uyardığı belirtildi. Telefon görüşmesinin ardından Rus Dışişleri Bakanlığı, bildiri yayınladı. Bakanlık, Suriye’deki ihtilafın çözülmesi ile birlikte, kuzey bölgelerdeki operasyonların seyri, Viyana’daki Suriye partilerinin toplantısı ve Birleşmiş Milletler himayesinde barış sürecini ilerletmeyi amaçlayan Soçi’deki Suriye ulusal diyaloğu konulu hazırlıklar da dahil olmak üzere durumun değerlendirildiğini duyurdu. Rusya ve ABD dışişleri bakanları, Kuzey Kore’nin defalarca nükleer denemelerini ve füze fırlatmalarını kınayarak BM Güvenlik Konseyi şartlarına tam uyması gerektiğini belirtti.