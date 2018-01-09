Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115023
ALTIN
158.966
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.0959
EURO
4.4956
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Rusya: “Suriye’de yeteri kadar askeri birliğimiz var”

Rusya, Suriye’de üslerine yapılacak olası saldırılara karşı koyabilecek kadar askeri birliğinin bulunduğunu söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 13:22
Rusya: “Suriye’de yeteri kadar askeri birliğimiz var”

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada Suriye’de kalan askeri birliklerinin yeterli güçte olduğunu savundu. Rus Sözcü, “Suriye’de bulunan Hmeymim ve Tartus hava üslerinde kalan askeri birlik ve teçhizatın olası terör saldırılarına karşı koyabilecek güçte” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Hmeymim ve Tartus hava üslerine 6 Ocak gecesi 13 silahlı insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

Son Güncelleme: 09.01.2018 14:24
Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeAskeri Birlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Hamaney: “ABD ve İngiltere İran’ı karıştırmakta başarısız oldu”
Ali Hamaney: “ABD ve İngiltere İran’ı karıştırmakta başarısız oldu”
Polonya'da 9 bakan değişti
Polonya'da 9 bakan değişti
İran’daki olaylarda 3 bin 700 kişiye gözaltı
İran’daki olaylarda 3 bin 700 kişiye gözaltı
Putin seçim kampanyası için 13,4 milyon ruble harcadı
Putin seçim kampanyası için 13,4 milyon ruble harcadı
ABD'de 200 bin kişi sınır dışı edilecek
ABD'de 200 bin kişi sınır dışı edilecek
Suriye Ordusu: "İsrail Suriye’ye saldırdı"
Suriye Ordusu: "İsrail Suriye’ye saldırdı"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim