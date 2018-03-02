Kremlin Sözcsü Dmitry Peskov, Rusya’nın silahlanma yarışında yer almayacağını söyledi.

Kremlin Sözcsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya’nın silahlanma yarışında yer almayacağını, yeni silah geliştirmesinin, ABD’nin Anti Balistik Füze Antlaşması’ndan (ABM) çekilmesine verilen cevaptan başka bir şey olmadığını söyledi. Peskov, "Rusya silahlanma yarışında yer almayacak. Bu, ABM anlaşmasının işlevsiz hale getirilmesi, ABD’nin ABM Antlaşmasından çekilmesi ve diğer taraftan uzun vadede stratejik ve nükleer eşitliği bozan ve aslında Rusya’nın stratejik güçlerini etkisiz hale getiren küresel bir füze savunma sistemi oluşturma konusuna verilen tepkiden başka bir şey değildir" şeklinde konuştu. Peskov ayrıca, uluslararası istikrar ve güvenlik anlamında nükleer üçlünün caydırıcı bir unsur olduğunun bilindiğini ve kabul gördüğünü söyledi.

(İHA)