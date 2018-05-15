Rusya: "Gazze’deki olayları takip ediyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın Gazze sınırında yaşanan olaylardan dolayı endişeli olduğunu belirterek, "Gazze’deki olayları takip ediyoruz" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Gazze- İsrail sınırında yaşanan olaylardan dolayı endişeli olduğunu belirterek, "Gazze’deki olayları takip ediyoruz" dedi. Bölgedeki tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan sözcü, “ Filistinlilerin ölmesinden endişe duymamak imkansız, durumu dikkatle izliyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)